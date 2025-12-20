隨機殺人兇嫌張文遺體今早相驗 父母到場低調無語

記者莊淇鈞／台北報導

張文的父母低調現身。（圖／翻攝畫面）

現年27歲的隨機殺人兇犯張文，昨天（19日）晚間，持煙霧彈及30長刀，前往台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，隨機攻擊釀4死11傷，最終墜樓身亡，今天（20日）早上10時許，張文的遺體在北市懷愛館相驗，張文的父母提早半小時到場，2人低調無語迅速進入相驗室。

經查，張文北捷犯案前，早在昨天（19日）下午3時46分，分別在林森北路、長安東路一段等至少3處縱火，造成1輛自小客車、1輛貨車、3輛機車毀損。

接著，張文下午4時57分，前往台北市中正區公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物。由於先前傳出起火原因並不單純，已動用警力介入調查，張文疑似藉此調虎離山，分散警方注意。

犯下縱火約半小時之後，張文便在傍晚5時24分，現身台北車站、北捷M7出口，丟擲煙霧彈、引燃汽油彈，砍人犯案；隨後，又以相同手法，到中山站發動第二次襲擊，最終衝上百貨公司頂樓，疑畏罪輕生，墜樓重傷不治。

由於嫌犯張文已身亡，具體犯案手法、動機仍待釐清，目前檢警正持續擴大搜查，並試圖勾勒出整起犯罪真相。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

