隨機殺人共通點「人生被逼到無退路」 專家：最終極端自毀或傷人

台北市昨晚發生北車隨機殺人案，凶嫌張文造成4死11傷後墜樓不治，有學者分析，張文行動縝密，推測尋短機率不高，墜樓身亡恐是意外；回顧2014年鄭捷案，當時鄭捷被逮後，曾表示過去有過輕生經驗，因太痛不敢動手，最期待在與警方對峙時被擊斃。中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂說，綜觀近年的隨機殺人案的犯嫌都有一個共通點，他們活得生不如死，用最極端的方式自毀，讓社會替他完成最後一步的崩解。

沈勝昂說，北車隨機殺人案引發社會恐慌，社會多在第一時間追問「他是不是有病？」「為什麼要殺人？」從犯罪心理的角度來看，這類事件往往不是一個「瞬間的決定」，而是長期挫折、失敗與被社會拒絕的累積結果。凶嫌張文年僅27歲，人生層層受挫，志願役遭驗退、工作不穩、酒駕、被通緝，制度與個人層面同時失速，他認為，張文恐已主觀認定的自己的人生已經「沒有退路」。

沈勝昂說，從現有的資訊分析，張文未必符合嚴重精神疾病的診斷，但可以確定他內心的價值觀已有一部分嚴重扭曲，而這種扭曲可能發生在所有人身上。目前張文已身亡，難以釐清過去是否有自傷行為，但從過去的幾起案件，都有類似的共同性，生活中的挫折難以被消化，不是自傷就是傷人。

2012年湯姆熊隨機殺人案，兇手曾文欽曾對他說，「你看我長這樣，從小當童工做焊接，眼睛受損，工作也找不到，有一餐沒一餐的過活，活得這樣生不如死」，因此才動了念傷人的念頭；鄭捷也有同樣的經歷，小學六年級因亂演奏被女同學告狀，鄭捷反擊讓女同學哭泣，老師要求他當全班面前像女同學致歉，而他因此心生不滿，後續也陸續發生生活上的挫折，他也曾自訴有自傷的行為，但因怕痛轉向傷人。

無法消化挫折或是無法順利融入社會的案例，可能比比皆是，而自傷不僅限於輕生行為，酗酒、吸毒、縱慾等慢性自我毀滅的行徑，本質都是一種自傷，沈勝昂說，如果這條自毀的路也走不下去後，部分的人就會選擇走向傷人，用最極端、最具衝擊性的方式，把內在的崩潰、失望、不滿直接丟回給社會。

沈勝昂說，「每個人的創傷都希望被看見，如果創傷沒有被看見，有一天，它一定會用你我都看得到的方式，傷害這個社會。」這句話，無論在鄭捷案、在過去多起隨機攻擊事件中反覆被驗證，如今也再次浮現。

每當隨機殺人案件後，政府唯一想得到的方式，就是增加見警率、給予心理諮商，沈勝昂說，這些都僅能短暫安撫，更深層的問題在，台灣社會快速走向個人主義，與人群的關係愈來愈淡泊，社會沒有好好告訴這群孩子，人類是群居生物，是需要連結、情感支持，過去的社會結構中，社區、鄰里連結緊密，心裡不快樂也能找到人訴說，但缺點是「人際界線」過於緊密，容易有情勒等問題出現。

只是現代人的人際關係疏離，外送取代餐桌、網路取代社交，一個人可以幾天不與任何人實際接觸，當挫折出現，卻沒有出口，只能在心裡反覆發酵，他認為，社安網大量增加社工，希望能接住高風險族群的情緒或是問題，但這過於龐大，難以單靠社工一己之力，應從教育、鄰里、家庭出力，「多關懷」應該要變成一種常態，這件事很難做也不好做，但是一定要做。

沈勝昂也呼籲，媒體與網友別再著墨於犯罪者的犯罪細節，或是犯罪原因，每個犯罪的起心動念，都沒有「完全一致」的邏輯，在現代這個情緒難以抒發，社會融入難度增加的社會中，應多協助受挫的人們，可以被支持。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

