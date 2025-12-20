隨機殺人凶嫌張文非新住民二代 陸委會籲勿操作身分議題散布謠言

▲ 27歲涉及台北車站、中山站連環隨機攻擊事件的張文面容曝光。

【記者 丁倩／台北 報導】針對台北車站及南西商圈震驚全台甚至國際的隨機殺人案，外界關切凶嫌張文（見圖）身分，網路流傳其為「陸籍新住民二代」等說法。對此，陸委會今（12月20日）鄭重澄清，相關傳言為不實訊息，呼籲國人切勿轉傳以免造成社會對立與誤解。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量提出嚴正譴責。

陸委會表示，對於國內發生此一重大刑案，以及因此不幸傷亡的民眾與家屬，政府表達最深沉的哀悼與慰問，並期盼相關單位儘速釐清案情，給社會一個清楚交代。

而坊間流傳凶嫌為新住民二代的說法，陸委會強調，經查證後確認並非事實，相關內容屬於錯假訊息，社會大眾勿再誤傳散布。陸委會指出，將刑案與特定族群身分強行連結，不僅無助於釐清事實，更可能對無辜族群造成標籤化與傷害。

陸委會也嚴正譴責，少數有心人士藉由社會不幸事件，刻意操作身分議題、激化內部對立衝突，以博取聲量或政治利益。政府呼籲各界理性看待案件，回歸司法與治安層面，避免讓錯誤資訊撕裂社會。

別讓謠言成為第二把傷人的刀！這起台北車站、南西商圈隨機殺人案，已經對台灣社會造成巨大創傷。令人遺憾的是，在傷口尚未癒合之際，網路上卻迅速出現將凶嫌身分指向「陸籍新住民二代」的傳言，試圖把個別犯罪行為，擴大為族群標籤。

這樣的操作，並不新鮮，也並不偶然。每當重大社會事件發生，總有人急著尋找「可以被指認的他者」，將恐懼、憤怒與不安，轉嫁到特定族群身上。這不僅無助於理解犯罪成因，更讓更多無辜者承受額外的社會壓力。

從陸委會的澄清可以看出，相關傳言根本經不起查證，卻能在短時間內大量流傳，反映的正是當前社會對身分議題的高度敏感與撕裂。當刑案還未完全釐清，卻有人急於貼標籤、帶風向，真正被模糊的，反而是制度漏洞、治安問題與心理健康等更該被嚴肅檢討的社會面向。

犯罪是個人行為，不是族群原罪。將暴力事件簡化為身分對立，只會讓社會付出更高的撕裂成本。此時此刻，比起情緒宣洩與謠言轉傳，台灣社會更需要的是冷靜、查證與對制度的反思！（照片翻攝資料照）