隨機殺人引恐慌 藍營力推加重刑責

27歲男子張文去年12月19日在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，造成含他在內4死12傷，震驚全國。藍委翁曉玲提出修正《中華民國刑法》，在增訂條文中明定無差別殺人行為係以人群為攻擊標的，應加重其刑二分之一。全案目前已一讀付委審查。翁曉玲指出，由於這會期只剩2周已來不及排審，下會期會全力推動修法。

鑑於近年來對不特定多數人的無差別殺人事件屢屢發生，翁曉玲指出，此種隨機選擇人群進行攻擊之犯罪行為，具有高度不可預測性與社會恐慌性，對人民生命安全及公共秩序造成重大衝擊，嚴重危害社會群體安全。但此類案件現行僅能依《刑法》第271條普通殺人罪論罪科刑，難以充分反映無差別殺人以「不特定人群」為攻擊對象，嚴重動搖社會安定的犯罪本質，司法實務也無法對其高度惡性作出明確評價。

因此翁提案，參酌德國《刑法》以及日本《無差別大規模殺人組織防制法》等規定，於刑法增訂第272之2條，「無差別殺害人群罪」。條文明定，在公共場所或公眾得出入之場所，以強暴、脅迫或其他非法之方法，對不特定多數人犯第271條之罪者，加重其刑二分之一。前項之未遂犯罰之。預備犯第二項之罪者，處5年以下有期徒刑。

翁曉玲另提案修正《殘害人群治罪條例》，將隨機殺人納入其中，明定處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。另外也增訂加嚴假釋條件，受無期徒刑之執行未逾30年，有期徒刑未逾三分之二、累犯未逾四分之三，不得假釋。目前兩案皆已於16日立法院會一讀並付委審查。

翁曉玲說，這會期只剩下2周，下周又有全院委員會，照時間來說已經來不及排審，但這個議題全民都關心，這幾年隨機殺人案不斷發生，因此下會期她會全力推動修法。