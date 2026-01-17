隨機殺人引發恐慌 藍委提修法加重刑責並加嚴假釋條件

國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）

27歲男子張文去年12月19日在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，造成含他在內4死12傷，震驚全國。藍委翁曉玲提出修正「中華民國刑法」，提出增訂條文明定無差別殺人行為係以人群為攻擊標的，應加重其刑二分之一。全案目前已一讀付委審查。

翁曉玲指出，鑑於近年來對不特定多數人之無差別殺人事件屢屢發生，此種隨機選擇人群進行攻擊之犯罪行為，具有高度不可預測性與社會恐慌性，對人民生命安全及公共秩序造成重大衝擊，嚴重危害社會群體安全。但此類案件現行僅能依《刑法》第二百七十一條普通殺人罪論罪科刑，難以充分反映無差別殺人以「不特定人群」為攻擊對象，嚴重動搖社會安定之犯罪本質，司法實務亦無法對其高度惡性作出明確評價。

因此翁提案，為補足現行法制規範不足，並回應社會對防制重大隨機暴力犯罪之期待，參酌德國《刑法》第二百十一條殘忍、危害公共安全之加重謀殺罪，以及日本《無差別大規模殺人組織防制法》第四條第一項「無差別殺人行為」等規定，於刑法增訂第二百七十二條之二條，「無差別殺害人群罪」。

條文明定，在公共場所或公眾得出入之場所，以強暴、脅迫或其他非法之方法，對不特定多數人犯第二百七十一條之罪者，加重其刑二分之一。前項之未遂犯罰之。預備犯第二項之罪者，處五年以下有期徒刑。

翁曉玲另也提案修正「殘害人群治罪條例」，將隨機殺人納入其中，明定處死刑、無期徒刑或十二年以上有期徒刑。另外外也增訂加嚴假釋條件，犯本條例之罪，受無期徒刑之執行未逾三十年，有期徒刑未逾三分之二、累犯未逾四分之三，不得假釋。目前兩案皆已於16日立法院會一讀並付委審查。

