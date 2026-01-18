隨機殺人引發社會恐慌 翁曉玲提案修法：加重刑責

國民黨立委翁曉玲提出修法，主張增訂刑法第272之2條，明定「無差別殺害人群罪」，並同步修正殘害人群制罪條例，加重處罰隨機殺害不特定多數人的犯罪行為。（中時資料照）

台灣近年發生數次隨機殺人攻擊事件，引發社會恐慌。國民黨立委翁曉玲18日指出，現行刑法僅能以普通殺人罪論處，無法反映無差別、隨機殺害不特定人群的高度惡性，與國人法律情感存在落差，所以她已提出修法，主張增訂刑法第272之2條，明定「無差別殺害人群罪」，並同步修正殘害人群制罪條例，加重處罰隨機殺害不特定多數人的犯罪行為。

翁曉玲表示，隨機殺人不同於一般殺人案件，其犯案對象不特定、行為不可預測，對社會安全與民眾心理造成極大衝擊，但司法實務卻缺乏對此類犯罪的明確法律定位，導致量刑與社會期待之間出現落差。

廣告 廣告

翁曉玲指出，此次修法方向分為兩項。第一，增訂刑法第272之2條，將無差別殺害不特定人群的行為獨立入罪，使其不再僅以普通殺人罪評價，以突顯犯罪的高度危險性與特殊性。

翁曉玲說，第二項則是修正殘害人群制罪條例，將現行僅適用於殺害特定族群或團體的規範，擴大納入隨機殺害不特定多數人的行為，補強現行法制對此類犯罪的處罰不足。

翁曉玲也批評，法務部長期對刑法增修態度保守，修法作業緩慢，每會期提出的立法計畫往往與社會脈動脫節，與國人對治安與刑責的期待存在明顯距離。

翁曉玲呼籲，法務部應正面回應社會關切，盡速研議相關修法的可行性與必要性，並提出對案，與立法院共同推動懲治隨機殺人犯罪的修法進程。

【看原文連結】