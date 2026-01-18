隨機殺人引起社會恐慌 翁曉玲推動懲治隨機殺人犯罪修法

翁曉玲表示，希望法務部在此案上要更積極的回應社會期待，儘速研議相關修法的可行性與必要性，同時提出修法對案，與她一同推動懲治隨機殺人犯罪修法。（圖／報系資料庫）

台灣近年出現數次隨機殺人攻擊事件，引起社會恐慌。國民黨立委翁曉玲今（18）日指出，目前我國刑法卻沒有針對這類的犯罪行為予以特別處罰，還只是透過刑法「普通殺人罪」去審理定罪，她認為此不符國人法律情感，而且司法實務上也無法對此等隨機殺人的高度惡性做出明確評價，所以她提出了兩項法律修正案。

翁曉玲指出，一是「增修刑法第272之2條規定，「無差別殺害人群罪」；另一是「修正殘害人群制罪條例」，將隨機殺害不特定多數人的犯罪行為納入其中，擴大原條例只能處罰殺害特定族群或團體的犯罪行為。

翁曉玲表示，法務部向來對增修刑法規定態度保守、而且修法作業緩慢，其每會期向立院報告的立法計畫，時常與社會脈動脫節，與國人的法律期待相去甚遠。

翁曉玲提出，希望法務部在此案上要更積極的回應社會期待，儘速研議相關修法的可行性與必要性，同時提出修法對案，與她一同推動懲治隨機殺人犯罪修法。

