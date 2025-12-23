隨機殺人後網路恐嚇頻傳 國民黨團：賴清德縱容青鳥才是社會亂源

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

北捷台北車站與中山站外上周五發生隨機殺人事件，造成多人死傷，後續也發生多起模仿恐嚇事件，社會恐慌及不安氣氛瀰漫。國民黨團批評，總統賴清德縱容的青鳥側翼，不但不安撫人心，還變本加厲造謠藍白刪除警消裝備預算，檢警想起對網路恐嚇強力執法，卻對青鳥為非作歹視而不見，如此選擇性執法，社會怎能平靜，人心更會不安。當前社會人心浮動，恐嚇事件頻發，賴清德必須負起完全的責任。

張文19日在北捷台北車站與中山站外施放煙霧彈，並隨機殺人造成多人死傷慘案。（圖／資料照）

國民黨團表示，青鳥誣指藍白濫刪預算，事實卻是警政署114年預算數(含追加預算)326.5億元，較113年法定預算數256.1億元增加70.4億元，共增加27%不減反增，有關刪除警政署30億裝備預算根本是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨團說，當社會發生不幸治安事件，青鳥之流造謠生事逍遙法外，綠營政治人物，如簡舒培、吳思瑤之流，這些現代義和團，第一時間想的不是安撫人心，卻是企圖把責任推給北市警察局，項莊舞劍意在沛公，只想把責任推給台北市長蔣萬安。一再當家鬧事，難道32:0大惡罷的結果，還没有學到教訓嗎？

黨團指出，今年以來，賴政府對警消退休金修法更是一再打壓。民進黨是標準的「有事警察幹，出事幹警察」，要警察情何以堪？社會如何不亂？國民黨團敬告賴清德，社會發生如此不幸事件，安撫人心是總統的責任，更是義務。把擾亂人心、胡亂造謠的青鳥依法究辦，才是社會回復平靜正本清源之道。

國民黨團表示，套用賴清德曾對蔡英文所言：「不要再用網軍攻擊我了！」，台灣社會現在要的是平安，不是對立。



