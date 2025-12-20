隨機殺人後「下一站高雄」恐嚇訊息流竄 陳其邁：部分IP是境外帳號 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含凶嫌在內4死、9傷，有網友竟稱「下一個地點是高雄車站」；對此，高雄市長陳其邁今（20）日一早視察高雄火車站警備狀況與維安部署，強調警方已初步掌握IP，部分為境外帳號，務必要把相關的、可能的危害治安分子強力追查，逮捕到案。

陳其邁表示，台北市發生無差別攻擊事件後，引起社會高度關注，市府已要求全面提升見警率，啟動最高等級維安工作；對於任何可疑行為或危及治安、人身安全的狀況，均下令即刻強力執法，運用優勢警力迅速排除，務必確保市民朋友的安全。

陳其邁進一步指出，車站、重要交通樞紐及人潮密集處，皆為維安與執法重點。目前已動員234名警力，高雄火車站則派遣34名優勢警力進駐，維安工作維持最高警戒狀態。他也感謝所有維安員警及相關人員的辛勞付出，並再次提醒執勤時務必注意自身人身安全。

高雄市府表示，已加強各交通運輸樞紐及場站的聯防機制，包含台鐵、高鐵、捷運公司與轄區分局，並與捷運警察、鐵路警察等單位密切聯繫與協同警備，部署快速打擊部隊，以利第一時間提供優勢警力支援。

另外，因應北部攻擊事件及接續年末各項活動，陳其邁表示，市府將全面提升維安強度、警力部署與巡查密度，整體警力派遣與優先順序皆同步提高。針對大型活動，也將要求警察局及主辦單位於事前完成相關演練作業，務必確保參與活動市民的安全。

至於Threads有貼文指稱「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去」，該網友還揚言「下一個地點是高雄車站，敬請期待」。雖然原PO已刪文，但也被網友截圖，警方正全力追查貼文者身分。

陳其邁表示，警方已掌握IP，並與警政署及國安單位密集聯繫，全力追查，已初步掌握可能有6個帳號，部分為境外帳號，目前1個已排除，現在有5個帳號全力追查。他強調，務必要把相關的、可能的危害治安分子強力追查，逮捕到案。

照片來源：高雄市政府

