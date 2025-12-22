隨機殺人案公費預防性投藥倒數，逾期、中斷用藥大減保護效果

19 日台北車站、中山捷運站爆發隨機攻擊案，至今造成 4 死、11 人受傷，其中一位傷者為愛滋病毒（HIV）感染者，引發後續感染疑慮。疾管署長羅一鈞日前表示，經血液接觸感染 HIV 機率低於萬分之一，且該個案長期服藥，病毒量極低，若再加上衛福部啟動的公費預防性投藥（PEP）專案，民眾感染風險可降至 0，民眾不需恐慌。



羅一鈞表示，該感染者已經過通報，且長期用藥病況穩定，病毒量低於檢測極限，感染風險極低，但保險起見，仍啟動暴露後諮詢和公費投藥專案，當時在誠品生活南西店遭砍傷，或血液暴露接觸到傷口或眼睛等粘膜而尚未就醫者，可撥打 24 小時全年無休 1922 防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師評估是否須預防性投藥，若需要，再將轉介至醫院急門診於暴露後 72 小時內完成投藥。已住院者則由收治醫院評估暴露風險。



羅一鈞指出，國際一般認為，因血液暴觸感染 HIV 機率極低，再經 28 天預防性投藥，可將感染機率降至 0，基本上會在投藥前及投藥後 4-6 週、12 週抽血各追蹤一次病毒量，若 12 週檢驗陰性即可排除感染疑慮。



據疾管署資料，若已暴露病毒超過 72 小時，經醫師評估有必要，亦可投藥，惟超過 7 天無預防效果。另用藥後，可能出現腹瀉、噁心、疲倦、頭痛、肌肉酸痛、發燒等副作用，且需考慮合併使用其他藥物的交互作用，故醫療人員將與投藥者討論用藥規劃，尤其若中斷服藥，將可能導致藥效不佳或產生抗藥性。



至於暴露者搭乘計程車的司機、家人等其他接觸者是否有感染風險？羅一鈞說明，愛滋病毒對環境適應力弱，基本上接觸到空氣很快就會死亡，故不會造成感染擴大，請民眾毋需擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力；若有洩漏個資情事，依相關法規最重可處新台幣 3-15 萬元罰鍰。



文／周佩怡、圖／巫俊郡