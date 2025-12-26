隨機殺人案夢魘 精神科求診多2成

北捷發生隨機攻擊案滿1周，引發社會關注，案發地台北車站M7出口處擺滿悼念心意，持續有民眾前來，透過字條表達哀悼。（郭吉銓攝）

台北隨機殺人案事發至今已1周，精神科醫師觀察，來看診的人，幾乎都會提到殺人事件，產生不安全感、焦慮以及壓力感，有人當天在現場跟著逃跑，事後發現地上流一大片血，連出門搭捷運都害怕。受影響導致身心更加障礙者，粗估增加至少2成。

精神科醫師楊聰財觀察，這1周期間，來到門診的人，幾乎都會提到隨機殺人事件，導致他們出現不安全感，焦慮以及壓力感，害怕像在捷運站等公共場所，會有不能預期的事件，甚至有人做被追殺的惡夢。因攻擊事件而導致身心更加障礙的人，至少增加了2成。

廣告 廣告

其中，有民眾在中山站跟著大家逃跑，事後看到地上流了一大片血，腦袋一直浮現事件前後的畫面，產生典型的急性壓力障礙，連出門搭捷運或到公共空間，都會害怕；另一名通勤族在捷運新聞中看到案發畫面，雖沒去過事發車站，但回想畫面總感到胸口緊繃，導致失眠與晨起焦慮。

有人原本不太看新聞，事發後多次看到轉播，反覆問自己「台北安全嗎？」短時間內不敢再去捷運站周邊，感覺像「被恐懼抓住」。楊聰財說，這些反應都與創傷後反應類似，即使沒有直接目擊，也可能因新聞、社交媒體重複暴露引起強烈情緒反應。

經歷創傷後0到1個月，情緒震盪、焦慮、睡眠障礙都是常見症狀；1到3個月間，若情緒無法改善，或影響工作、社交，就應主動求助。事發後3到6個月或更久，如出現反覆回憶、閃回、持續害怕公共場所等症狀，有持續性心理創傷反應，建議接受心理治療或評估。

若要排解心中的恐懼，楊聰財建議限制暴力資訊曝露，選擇「適量更新」、「固定時間查看」，避免反覆刷新新聞。規律作息、正常社交可強化安全感，也可進行腹式呼吸、冥想或正念練習，或透過運動釋放壓力荷爾蒙。