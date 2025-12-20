隨機殺人案引恐慌！宇宙人今晚登小巨蛋開唱 警方備長槍加強維安

捷運台北車站及中山南西誠品店19日傍晚發生隨機殺人事件，釀成4死11傷慘劇，震驚社會。而今20日樂團宇宙人時隔一年4度登上台北小巨蛋開唱，吸引大批歌迷朝聖，稍早可以看到場館外加派警力，警方備長槍站崗加強維安。

樂團宇宙人今晚 登台北小巨蛋開唱，場外可見警方加強維安。（圖／記者 伍映澄 攝）

回顧整起事件，19日下午27歲嫌犯張文分別在北車捷運站M7出口附近以及中山商圈，投擲煙霧彈和汽油彈，再持長刀砍人，導致包含兇嫌在內4死11傷的悲劇，引發民眾恐慌。

事隔一日，樂團宇宙人今晚在台北小巨蛋舉辦《α：回到未來1986》演唱會，場外有大批歌迷排隊入場，台北市警察局松山分局派遣警力加強戒備，可以看到警方備長槍站崗，希望能讓民眾更加安心。

廣告 廣告

台北市警察局松山分局派遣警力加強戒備。 （圖／記者 伍映澄 攝）

此外，宇宙人此次也在場外精心打造「回到未來電話亭秘密基地」、「1986姓名拍貼機」以及「宇宙唱片行」，邀大家一起回到1986，重溫那個年代最純粹、最簡單的美好時光。

延伸閱讀

台北隨機殺人震撼社會！歐陽靖憶11年前目擊鄭捷案：地獄般染紅的月台

北車隨機砍人案57歲余男命喪張文刀下 家屬悲慟赴現場招魂

影/還原行兇路線！張文穿雨衣、拖行李箱混人群走進北車畫面曝