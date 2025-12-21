隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

張文在台北車站丟煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

台北市19日傍晚發生重大隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。針對凶嫌張文此次採用刀襲擊路人，醫師姜冠宇表示，民眾應準備自己的工具「格擋」用，計畫跨年看101煙火秀者，應隨身攜帶長雨傘或棍狀物，例如拐杖或稍有重量的相機腳架，而小洋傘的效益不大。

整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書發文表示，跨年將至，建議民眾應準備工具以供「格擋」用，因為在大群人現場中，光是「逃」就可能會發生恐慌與踐踏，其威力比遇刺還可怕幾百倍。

姜冠宇表示，若兇手持刀，民眾應有防具來「格擋」，這並非要與對方開打，而是可以擋出安全距離，即便遭刺傷，傷口的深度也有限。「面對刀具就是不能讓對方絕對近身，有格擋，你才有機會在擁擠的人群逃掉。」

姜冠宇建議，計畫將於跨年看台北101煙火秀的人，隨身攜帶長雨傘或棍狀物，像是拐杖或稍有重量的相機腳架均可，基本上這類用品有一定的威嚇力，「反正就只是生活用品，合法且正當，給大家參考」。而他也提醒，小洋傘的格擋效果不佳，民眾應要挑選適當的工具，以求自保。

