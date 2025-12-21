隨機殺人案後傳「北投跨年砍百人」 蔣萬安：3恐嚇訊息IP在境外

蔣萬安主持1219事件緊急維安應變小組會議，並宣布北市因應做法。台北市政府提供



張文隨機殺人案引發社會恐慌，網傳恐嚇文20日有民眾預告「12月31日會在北投砍死100人」。台北市長蔣萬安今（21）日表示，已追查到3則恐嚇訊息的IP是在境外，已要求北市警方嚴辦，並持續加強北投人潮眾多區域的維安。

蔣萬安今（21日）主持1219事件緊急維安應變小組會議，媒體詢及，有網友稱12月31日會在北投砍百人，是否收到情資？蔣說，從昨天開始一直到今天，陸續相關的恐嚇訊、網路或社群上面的留言，第一時間他就要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭。

蔣萬安表示，目前已經查到三則對於北投恐嚇的事件的IP是在境外，這個部分也會持續加強相關區域的維安，所以包括北投地區等人潮眾多的場域，都會提高戒備。

