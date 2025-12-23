隨機殺人案後須坐鎮台北 蔣萬安雙城論壇「只出席1天」

捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，為坐鎮台北守護市民安全與城市秩序，台北市長蔣萬安23日表示，原本預定27日、28日的雙城論壇出訪，蔣萬安本人將只出席12月28日上午的主論壇。（台北市政府提供／徐佑昇台北傳真）

捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，造成4死11傷慘劇，為因應後續調查及強化維安，台北市長蔣萬安23日中午召開相關會議後決定，原本預定27日、28日的雙城論壇出訪，蔣萬安本人將只出席12月28日上午的主論壇。北市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，因而縮短個人出訪行程，市府主團仍依原訂行程，由北市副市長林奕華率團於27日出發。

北市府說明，為因應19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

市府表示，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華率團於27日出發。

