隨機殺人案後首場萬人活動 北馬部署693警力 交警配槍戒備

市警局表示，此次共部署693名警力，比往年多出約1倍，交通警察也全數配槍執勤，更派出霹靂小組加強維安。（圖／台北市警局）

北市19日爆發重大隨機殺人事件，首場破萬人活動，2025台北馬拉松於21日上午6時30分起跑，現場2萬8000名跑者於市府前廣場開跑。市警局表示，此次共部署693名警力，比往年多出約1倍，交通警察也全數配槍執勤，更派出霹靂小組加強維安。台北市副市長林奕華也於開跑前至現場視察部署狀況，台北市長蔣萬安則於上午8時前往台北田徑場視察維安。

市警局表示，此次共部署693名警力，比往年多出約1倍，交通警察也全數配槍執勤，更派出霹靂小組加強維安。（圖／台北市警局）

市警局表示，此次共部署693名警力，比往年多出約1倍，交通警察也全數配槍執勤，更派出霹靂小組加強維安。（圖／台北市警局）

市警局表示，此次共部署693名警力，比往年多出約1倍，交通警察也全數配槍執勤，更派出霹靂小組加強維安。（圖／台北市警局）

市警局表示，此次共部署693名警力，比往年多出約1倍，且交通警察全數配槍執勤，也派出霹靂小組，並由市警局與捷運公司共同執行維安任務，捷運站及其他交通熱點也加強警力與人員配置，全面加強維安。

廣告 廣告

本屆台北馬有來自57個國家、4845名國際跑者齊聚台北，刷新歷年國際參賽紀錄。

更多中時新聞網報導

陳柏壽醉月咖啡館打造異國風情

48歲崔江姬1打4 首戰動作戲

好萊塢男神回歸 阿湯哥變超狂挖掘者