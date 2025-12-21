隨機殺人案效應！ 桃園大叔貼文「真的有人做了我想做的事」 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

27歲的張文19日在北車、南西誠品丟煙霧彈、接著又無差別隨機砍殺路人，釀成4死9傷悲劇，就在本案發生後，全國各地竟分別有網友在網路貼出「張文我大哥」、「會接下去完成未完的任務」、「中山砍人不揪」等一連串恐怖貼文，警方分別逮捕留言人士後，1名中年男子也在網路貼文「真的有人做了我想做的事。」台中警方今（21）日在桃園地區也將他逮捕，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送偵辦。

警方表示，19日接獲民眾報案，就在張文犯案後，有人在網路討論此事的留言中留下「真的有人做了我想做的事情！？」似乎在模仿該起隨機攻擊案件的發言，引發民眾恐慌，於是展開調查。

廣告 廣告

警方調查後鎖定發文者身份，發現發文男子居住在桃園，隨即北上查緝，將涉案的男子查緝到案，該名男子對於PO文動機避重就輕，警方訊後依恐嚇公眾罪函送台中地檢署偵辦。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

北捷恐攻草木皆兵 「警持長槍+肩燈」加強小巨蛋周邊維安

將於12/25在高雄車站發動更大的事件 檢調迅逮人5萬交保

【文章轉載請註明出處】