隨機殺人案疑涉「第五縱隊」？ 國安局回應了

針對網路上質疑上週五的隨機殺人案是否可能涉及對岸認知作戰甚至「第五縱隊」的陰謀？國安局副局長陳松吉低調回應：一切都由檢方或警政單位統一回應，國安局會在必要時協助釐清案情。（圖：立法院國會頻道）

27歲通緝犯張文上週五晚間犯下隨機攻擊殺人案，傳出檢警在他的雲端硬碟發現：早在半年前就已經著手策劃；網路上更質疑可能涉及「對岸認知作戰」甚至「第五縱隊」的陰謀。對此，國安局副局長陳松吉今天（22日）在立院備詢前低調回應：一切都由檢方或警政單位統一回應，國安局會在必要時協助釐清案情。（張柏仲報導）

由於這起刑案兇嫌使用極為罕見的「煙霧彈」，加上犯案手法也十分不尋常，包括PTT、Threads等社群平台議論紛紛，更有部分輿論提到已經墜樓身亡的兇嫌張文是受到中共指使的「第五縱隊」，將全案導向一起恐攻陰謀，國安局副局長陳松吉說目前這起個案還在偵辦當中，一切都由地檢署或警政單位對外來說明與回應。

至於兇嫌有些相關金流被質疑尚未釐清，陳松吉則表示，如果有任何需求，國安局將協請國安情報團隊協助警政單位釐清；其他則統一由檢察機關或警政單位對外說明或回應。

