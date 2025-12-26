隨機殺人案罹難者頭七日 誠品南西外驚見恐嚇紙條

民眾在誠品南西店外的柱子上發現一張恐嚇紙條，用英文寫著要在近日內殺掉更多的人。（圖／東森新聞）





張文隨機攻擊案，25日就是罹難者的頭七，捷運中山站外有不少民眾寫紙條弔念，不過有民眾發現，誠品南西店外的柱子上，有一張恐嚇紙條，用英文寫著，要在近日內殺掉更多的人。

北捷發生隨機傷人案，造成含嫌犯在內4人死亡。頭七這天，正好是耶誕節，不少民眾晚間經過中山誠品南西店前，都會駐足雙手合十悼念，也有人獻花，並在一樓大門口的柱子上，用便條紙留下思念與祝福，不過有民眾發現，其中一張紙條，竟然被用英文寫上，她要在近日內要殺掉更多的人。

民眾：「看到牆上有人貼了這個東西，看起來滿可怕的，好像說要再次殺更多人這樣。」民眾在25日晚間8點多，在一整面牆上發現這張紙條特別醒目，馬上撕下來後，交給在現場守望的員警。

民眾：「尤其是最近，都已經加派這麼多警力了，結果還出現這樣的紙條，或是有這樣的聲音出來，我不知道為什麼，台灣會變成這樣。」

員警接獲消息，立刻開著警車，協助民眾載至中山一派出所報案，並同步調閱監視器畫面，要釐清案情。

