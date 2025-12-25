隨機殺人案罹難者頭七 誠品南西驚見恐怖紙條

張文19日犯下隨機殺人案釀4死11傷震驚全台，案發後民眾自發性在誠品南西店前獻花並張貼紙條表示哀悼，今（25）日為3名罹難者頭七也正好是耶誕節，許多民眾自發性到現場致意，一位民眾竟發現現場貼有一張用英文寫的恐怖紙條。

誠品南西店外出現恐怖紙條。（圖／中天新聞）

受訪民眾表示，牆上有人貼著一張黃色紙條，紙條上寫著用藍筆寫下英文「I will kill more people in the next few days」（我未來幾天將殺更多人），看起來蠻可怕的，不希望這樣的事情再次發生，希望社會可以更加安寧，尤其是最近已經加派這麼多警力了，結果居然還出現這樣的紙條，不知道為什麼台灣會變成這樣。

民眾事後將該紙條交給在場員警，警方後續將調閱監視器，查出張貼紙條人士身分釐清案情。

