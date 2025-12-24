隨機殺人案 余家回捐善款 警3D重建追疑點

台北市警察局刑警大隊、鑑識中心24日前往南西誠品店等地，首度利用3D雷射掃描儀進行完整3D建模，不僅能精確測量彈道與血跡噴濺方向，更能模擬凶嫌與被害人的相對位置。（杜宜諳攝）

桃園市長張善政（中）24日讚余家昶的家人非常溫暖，將善心人士捐款又回捐給市府，讓他特別感謝。（蔡依珍攝）

27歲通緝犯張文19日在台北市犯下隨機殺人案，造成4死11傷，桃園市民余家昶第一時間奮勇肉身擋刀不幸喪命，桃園市長張善政24日表示，余家昶預計明年春祭入祀忠烈祠，且余家非常溫暖，將善心人士200萬元捐款回捐給市府，幫助更多需要幫助的人，讓他特別感謝。

余母表示，余父過往從事軍職，父子2人都熱心公益，丈夫過世後她現在還領有半俸，生活無憂，其他小孩生活也無虞，兒子雖不幸身亡，一家人生活都還算過得去，並不希望外界捐款給她，且社會上還有許多需要幫助的人，希望善款能運用在更有意義且對的地方。

有網友發現北車疑有張文哥哥留下的2張親筆卡片與鮮花，他坦言根本沒資格獻花，但對於余媽媽仍願意以大愛回應弟弟造成的傷害，讓他下定決心，必須北上將花束與言語交給余媽媽。

張文哥哥提到「家家有本難念的經」，揭露弟弟求學時期、軍旅生活均遭到霸凌，雖有些人選擇將負面情緒轉化為奮發向上的養分，但也有人會做出踰矩事情。對於余家昶英勇捨身阻擋，他要向余媽媽致意「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」。

張善政說，余家讓市府充分運用這筆善款，幫助更需要的民眾，他特別感謝。據悉余家回捐的是中壢仁海宮捐助200萬元慰問金，市府將與余家討論使用方式。

台北市長蔣萬安表示，余家希望低調且盼保護隱私，因此余家昶明年1月3日告別式，懇請外界不要露出家屬畫面，保留寧靜哀悼空間。另市府周五舉辦高強度演練，也將首度發放細胞簡訊，他已要求消防局對簡訊內容務必說明清楚，以免造成恐慌。

北捷也宣布，旅客若無正當理由戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導未改善，將拒絕運送。

此外，檢察官昨率北市刑大與鑑識中心人員重返案發地，首度運用3D雷射掃描儀進行現場全方位掃描建模。警方將張文筆電硬碟送刑事局破解，釐清犯案動機。