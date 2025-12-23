隨機殺人案 張文靠母金援 2年啃老82萬

27歲男子張文日前涉嫌隨機殺人，最終釀4死11傷慘劇，檢警與法醫23日進行解剖，張文的父親（左起）與母親在警方陪同下到場。（杜宜諳攝）

涉及隨機殺人的張文犯案後身亡，台北市刑警大隊23日公布最新偵辦進度。警方查出張文雖生活節儉騎乘免費YouBike，但兩年來全靠母親資助生活費用共82萬元，犯案前一日更曾縝密前往現場場勘，甚至購買塑膠顆粒防止汽油彈溢出。目前警方已確認張文為獨自犯案且無他人金援，後續將進一步解鎖其LINE歷史通聯紀錄，釐清是否有潛在共犯。北市警察局刑警大隊、鑑識中心今天上午9時，將重回張文犯罪現場誠品南西店，利用3D掃描技術，進行犯罪現場掃描，以VR技術重建場景。

警方調查發現，張文名下雖有中華郵政、元大、台銀及中信等4個帳戶，但主要使用郵局帳戶，其餘薪轉戶皆已提領一空。自民國112年起，張母每季固定匯款3至4萬元，加上同年3月有一筆45萬元大額匯款，以及去年底至今年初陸續匯出的10萬元，總計母親資助82萬元。張文每月主要開銷約1萬7000元，收支差額僅靠打零工填補，最後郵局帳戶餘額僅剩39元。

人際關係方面，警方一一撥打其臉書上43名好友電話，接聽者均稱「已經十幾年沒有聯絡」，甚至有人在案發後解除好友，顯示張文在雲林求學後便無任何朋友，長期處於孤立狀態。

張文於112年8月從保全公司離職後，生計全賴母親金援，卻將資金用於購置裝備。警方合計查扣13把刀，均從購物平台網購並透過超商取貨，其中3把長刀約2300元至2700元，其餘10把短刀則為600餘元。

另犯案前一天、即18日晚間6時47分許，張文獨自前往誠品南西店5樓確認通往頂樓路線，隨後至4樓服務台向客服人員表示「要拍攝對面文創園區聖誕樹」，詢問是否能上頂樓，遭婉拒後才作罷，足見早已鎖定地點進行場勘。

警方指出張文平日生活節儉，研判屬模仿鄭捷的孤狼式犯案，並檢視其與租屋處房東的LINE訊息，發現最後一次聯絡停留在10月2日傳送匯款單據。目前警方懷疑張文可能持有其他通訊帳號，正著手解鎖其通訊軟體歷史紀錄進一步追查。

此外，檢警嚴查模仿犯放話。51歲桃園唐姓男19日在社群軟體，對有人評論隨機殺人案留言「真的有人做了我想做的事」，被逮時還稱評論是指阻止凶嫌張文的余家昶。檢方批唐惡性重大，火速於23日依恐嚇公眾罪起訴，並請求從重量刑。

台中市黃姓女偵查佐則是在Threads發文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上被人破壞的市長廣告看板照片；22日晚間警方持拘票將黃女拘提到案，台中地檢署23日複訊後聲押禁見，台中地院晚間裁定羈押但不禁見。