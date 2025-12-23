隨機殺人案 蔣萬安：掘地三尺都要找出犯案動機

（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市19日發生隨機殺人案，市長蔣萬安今天要求警察局盡快查出犯案動機，「掘地三尺都要找出來」，並指示研擬計畫型無差別攻擊事件的應變指引，加強市民自我保護及應變意識。

台北市政府今天進行市政會議，與會人士轉述，蔣萬安在會中針對1219計畫型隨機殺人案件裁示數點省思及策進作為。

蔣萬安首先表示，他要嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，以及網路上不實和製造恐慌的言論，要求警察局等相關單位務必迅速偵辦網路恐嚇貼文及謠言，並主動闢謠，避免模仿效應同時減少市民恐慌。

他接續表示，這起隨機殺人事件必定在許多市民心中留下陰影，網路上流傳許多繪聲繪影的臆測也必然會加深恐慌，所以要求警察局盡快查出犯案動機，包含人際往來、資金來源、是否曾參與生存遊戲等訓練活動都是持續偵辦的重點，「掘地三尺都要找出他的犯案動機及脈絡」。

蔣萬安說，同時應以此事件為重要警訊，後續必須加強市民自我保護及應變意識，做好事前預防，避免悲劇再次發生。他指示警察局、消防局、衛生局及教育局，儘速研擬計畫型無差別攻擊事件的全民應變指引，並透過所有與民眾接觸的場合宣導。

最後，蔣萬安表示，他要再次感謝19日當天即時救援的警消醫護及市民，特別是英勇救人、阻止更嚴重傷亡卻不幸罹難的余家昶。

蔣萬安說，他知道再多褒揚和撫卹都無法彌補余家昶家人失去至親的傷痛，但他希望這份義勇精神能夠永存，提醒世人社會上仍有許多良善、勇敢的人。

此外，蔣萬安說，當天還有醫師父女顏瑞昇、顏均蓉協助救援；在誠品南西店工作，為協助客人疏散而受傷的蔣先生；將救護車讓給其他受傷民眾，自行就醫的陳小姐，都展現了危機時人們互助的精神與善心。

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡，但案件仍有多處疑點。台北市警察局刑事警察大隊昨天呼籲民眾提供張文犯罪工具、交往情形、薪資財務和酬庸等相關資訊，以盡早釐清犯案動機。（編輯：張銘坤）1141223