隨機殺人案4死！北市警跨年維安升級 特勤警配備槍彈、嚴禁攜帶爆裂物

2025年即將結束，民眾紛紛期待本周的跨年晚會，準備迎接新的2026年，預計12月31日晚間，將迎來許多民眾參與各項活動。而民眾跨年之際的安全，台北市警局及轄區信義分局，也針對跨年的時候，動員警力擴大維安。本月19日，北市發生隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，為避免意外發生，警方也擬加強北市府周圍巡邏，維護民眾安全。

台北市警察局信義分局分局長李憲蒼。（圖／翻攝畫面）

信義分局指出「台北最High新年城─2026跨年晚會」將於31日晚間登場，為維護市民安全，台北市政府警察局及信義分局，已全面提升維安層級，強化警力部署與各項安全整備措施。警方將提高警察能見度與巡邏密度，針對活動場域實施安全檢查，並加強對可疑物品及危險物品之偵測與管控；活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品。

跨年當天，警力將配備必要裝備，以維護民眾安全。（圖／翻攝畫面）

因應1219北市隨機襲擊事件，跨年晚會特別規劃於會場外圍，部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安工作。

台北市警局及轄區信義分局，針對跨年動員警力擴大維安。（圖／翻攝畫面）

警方將配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。針對活動區域、核心舞台及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將進行全面清查，對於未經核准飛行之無人機，將採取干擾及迫降措施，確保維安無死角。

台北市警局及轄區信義分局，針對跨年動員警力擴大維安。（圖／翻攝畫面）

另外，信義分局並於活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞台觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。倘若發生重大緊急狀況，將由市府緊急應變中心統一指揮。

此外，鑑於往年跨年結束後信義商圈人潮密集，信義分局將視現場狀況，彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力執行巡邏與守望勤務，以防範人潮過度集中，確保公共安全。警方呼籲，民眾參與跨年活動時，務必遵循現場警察及工作人員引導，配合相關管制措施，切勿攜帶危險物品，並留意自身及同行親友安全。

