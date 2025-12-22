隨機殺人爆恐慌！醫：「多吃1物」安定心神 還抗老化

記者施春美／台北報導

因應近來隨機殺人事件引發的恐慌情緒，中醫師劉宗昇表示，民眾可多吃黑芝麻等黑色食物，及深呼吸等方式，來安定心神。。（示意圖／PIXABAY）

19日在北市鬧區的隨機殺人案，釀成4死的慘劇，讓人相當驚嚇、不安。中醫師劉宗昇表示，這類事件容易引發集體焦慮，就中醫來看，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡，而心神不寧常與「肝腎」失調有關。他建議，民眾可藉由多吃黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物，及深呼吸等方式，來安定心神。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇表示，從中醫視角來看，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡，而心神不寧往往與「肝腎」失調有關。肝主疏泄，氣鬱則生煩躁。腎主恐懼，腎虛則恐慌加劇。因此，民眾可從肝腎、入手，因肝腎同源，相互滋養，讓心神安寧、情緒平穩。

廣告 廣告

◆從肝著手：疏肝解鬱，平穩情緒

肝氣鬱結易生焦慮，事件突發常讓人胸悶易怒。中醫著重「疏肝理氣」，促進氣血流通，讓心神暢達。

日常可做：

1. 適度運動，如散步、太極拳或瑜伽，幫助肝氣疏泄。同時提升周遭覺察，正如事件後許多人反思「不再沉浸在自己世界」，這也有助避免肝鬱。

2. 情志調節：練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成「呼出去的氣」，慢慢釋放。《黃帝內經》云「怒傷肝」，培養樂觀、避免過度壓抑最重要。

◆從腎著手：補腎固本，減輕恐懼

腎虛易生恐懼，事件中的煙霧與刀傷混亂，最易觸發腎氣不固。中醫以「補腎益精」鞏固根基，讓心神有所依託。

日常可做：

1. 飲食補腎：多吃黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物；早睡早起（晚上11時前入睡），避免過勞。

2. 養生習慣：睡前泡腳（可加鹽或艾葉），通暢腎經。適度提高危機意識，也能增強自我保護感，減少無謂恐懼。

更多三立新聞網報導

親戚提「月給5萬一起住」 該答應嗎？網點出「1事」：細思極恐！

獨家／好市多推優惠！「1熱門商品」降幅25%：咖啡、拿鐵降價10元

獨家／余家昶捨命阻止張文！友人慟：他是俠義之人、如太陽般溫煦

驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差

