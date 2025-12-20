隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？

​台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事實上，軍方很多人的母親是中國人。

北捷台北車站、中山站19日晚間發生隨機殺人事件後，誠品南西店周六宣布暫停營業，目前鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升。台北市長蔣萬安今上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議；總統賴清德、行政院長卓榮泰今上午11時也前往警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

兇手背景引發關注，檢警除搜索其台北租屋處、投宿的旅館外，也同步前往楊梅老家調查；張文父母19日已北上做筆錄，並表示和兒子已很久沒有聯絡。醫師蘇一峰今（20）日在臉書表示，網路上有多起謠言指此案是來自中國的攻擊，更造謠張文在2016年申請入籍「中華人民共和國」，母親是「中國配偶」；他質疑，青鳥猛發完全是造謠的內容，這是藉著國家傷痛造謠。

對此，蔡正元在臉書表示，曾是志願役軍人的張文隨機殺人令人髮指，但綠營大作文章稱其母親是中國大陸人，更企圖牽扯到國安法，但綠營可能沒料到，如今的台灣軍隊中，沒什麼綠營權貴子女，倒是有很多母親是中國大陸人的軍人，正在爲台灣軍隊效命，其中還有人已經升上了中將，「綠營要怎麼拿中國大陸的母親說嘴？」

