隨機殺人犯張文縱火到跳樓不到3小時！ 北市警追查過程曝光

台北市12月19日發生隨機攻擊案，兇嫌張文造成多人死傷。台北市警察局今（22）日說明最新調查結果，還原張文的犯案動線及警方追查過程。調查指出，嫌犯行動中四度變換交通方式並變裝，刻意規避警方追緝。

警方說明，12月19日中山分局下午15時53分接獲火警通報，員警於15時55分抵達林森北路59巷處理火警，隨後於15時56分接獲第二起疑似縱火報案，員警於16時到場處置，並同步回報分局幹部及所長，里長亦通報附近另有疑似縱火地點。調閱監視器後，警方於16時40分取得兇嫌面容特徵，研判三起縱火案件由同一名男子所為。

廣告 廣告

16時53分，張嫌於租屋處及陽台縱火，中正一分局於16時58分接獲報案，員警於16時59分到場，中西所所長率7名員警先以滅火器撲滅戶外火勢，後協同消防隊撲滅室內火勢。

縱火後，兇嫌步行至捷運M8出口，於16時59分進入捷運站，身穿連身雨衣，拖行裝有汽油彈的行李箱，並攜帶換裝衣物。17時18分，張嫌棄置機車，換上黑色短袖及鴨舌帽，改騎YouBike逃逸。17時23分至26分間，他於M7、M8連通道共丟擲17顆煙霧彈，另有4顆留置於行李箱內未使用，並丟擲3顆汽油彈，整起犯案僅約4分鐘，造成現場嚴重混亂。

中正一分局於17時25分接獲報案後，立即啟動專案分工，動員72名警力進行救援、現場封鎖及證物保全等作業。中山分局於17時41分確認兇嫌身分後，成立專案小組，啟動票證調取、即時定位及可能藏匿處所分析，隨後17時58分，警方前往兇嫌戶籍地查訪，並於18時請桃園楊梅分局協助。

18時11分，中山分局偵查隊長於新聞畫面中發現捷運台北車站M7出口發生煙霧彈事件，研判與縱火案高度相關。警方於18時18分通報中正一分局，18時20分再向刑大報告，由刑大派員協同查緝。

最終，張文於18時39分至忠孝西路誠品南西店一帶丟擲煙霧彈並砍傷人，最後於18時41分跳樓死亡。

警方強調，兇嫌具高度預謀性，並多次變裝及更換交通工具，刻意規避偵查，增加偵辦難度。但專案小組在最短時間內完成救援、跨單位整合及兇嫌鎖定，展現即時應變能力。對於事件造成的不幸結果，警方表示深切遺憾，並將持續檢討與優化跨區整合及快打部隊機制。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

57歲余家昶捨命阻止張文 母淚崩：以兒為榮、 盼入祀忠烈祠

網友揚言「捷運放炸彈引爆」 警方：IP來自柬埔寨

該被記住的英雄！余家昶曾說「會阻止鄭捷」 友人嘆：真的兌現承諾