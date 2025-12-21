隨機殺人犯6大共通特徵 精神科名醫：早已不想活了

精神科醫師沈政男指出，隨機殺人犯多具6大特徵，且多在犯案前已有輕生念頭。（記者張珈瑄／攝影）

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件，凶嫌張文的高中同學表示，他平時待人熱心，但個性孤僻、互動不多，引發外界關注犯案動機與心理狀態，精神科醫師沈政男指出，隨機殺人者常具備6大特徵，包括身強力壯與衝動性高、單獨犯案且思維封閉、社交孤立、親友往來少、長期累積挫折與不滿無處宣洩，以及工作與經濟不穩定並對自身境遇不滿，最終將怨恨投射至社會，且多在犯案前就已萌生輕生念頭。

沈政男今（21）日在臉書發文指出，這起隨機攻擊殺人案中，犯嫌在商業大樓行凶後，隨即登上頂樓走向陽台，且未關門便卸下身上裝備後墜樓，顯示其早已有輕生念頭；再從其租屋處縱火行為來看，也可推論出類似可能性，但警方與部分治安專家卻認為犯嫌並無輕生傾向，會墜樓死亡是因為誠品員工將原本堆積的紙箱清除，和張嫌事前勘查逃生路線時不同，他感嘆「可見社會對隨機殺人的成因仍相當陌生」。

沈政男表示，隨機殺人的基本特徵在美國、日本已有大量研究，犯案者多為年輕男性，因體力佳且衝動性高，往往單獨行動，思維封閉、社交孤立，與親友往來稀少；再加上長期累積的挫折與不滿無處宣洩，工作與經濟狀況不穩定，對社會與大眾產生強烈怨恨，進而企圖透過極端行為「出名」，不再只是無名之輩。他指出，這類犯嫌往往會關注並模仿過往隨機殺人案例，甚至帶有某種崇拜心理，由於明知犯案後難逃制裁，往往早已做好輕生的心理準備。

沈政男也強調，並非所有隨機殺人案件都完全符合上述特徵，這僅是大致輪廓，研究顯示，大規模隨機殺人的犯嫌中，約有3成最終死於自殺，顯示其在犯案前已不想繼續活下去；他認為隨著社會型態改變，人際關係日益疏離，孤立感加劇，挫折、不滿與報復心理若無人傾聽與引導，就容易陷入負面循環。

沈政男以鄭捷案為例，認為鄭捷已被部分人「烈士化」，不只一名隨機殺人的犯嫌在犯案前，曾長時間關注其行凶過程，這不僅是模仿，更帶有肯定甚至崇拜意味；他認為，當年不該急於執行死刑，而是應花更多時間釐清其犯案成因。鄭捷被捕後，有大量民眾寫信給他，他也一一回信「這是不是宛如明星的待遇？」若在犯案前就有人給予關注與理解，人生是否會出現不同走向？

沈政男指出，大規模隨機殺人常被簡化為反社會人格問題，但實際上更常見的是自戀型人格特質，這類人渴望被看見，卻在現實中屢遭挫折甚至羞辱，最終轉化為怨恨與報復。他強調，將問題單純歸咎於家庭教育過於簡化，成為隨機殺人犯是一個長期且複雜的過程，並非單一因素所致。

沈政男表示，這類突發事件中，有民眾即時見義勇為，確實是唯一能減少傷亡的因素，但不應因此過度強調防災或改變生活方式，因這類案件本質上屬於難以預期的偶發事件；真正需要改變的是在經濟與社會變遷下，對人們長期累積的挫折、不滿與怨恨給予更多關注、理解與同理；若一個人能感受到「這個社會是愛我的」，又怎會走向攻擊無辜陌生人的極端行為。

