隨機殺人疑有第三波？張文「第二基地」預訂聖誕節入住

社會中心／李明融報導

台北捷運及中山商圈上週五（19日）發生震驚社會的隨機殺人案，凶嫌張文在台北車站與中山站無差別砍殺民眾，最終造成共4死11傷慘劇，最終於誠品南西店墜樓身亡。警方持續追查張文的詳細犯案動機與心理狀態，以完整還原這起連環殺人案的始末，近日再發現張文案發前入住的「前進基地」外，還備妥了位於北市大同區商旅的「第二基地」，預定於聖誕節入住。

隨機殺人疑有第三波？張文墜樓前「第二基地」已備妥...預訂聖誕節入住

張文本月19日陸續在中山區3個地點縱火，接著前往北車、南西誠品等地點犯下隨機殺人案。（圖／翻攝畫面）27歲張文2025年1月北上到台北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，接著前往北車、南西誠品等地點犯下隨機殺人案，造成3死11傷，張文最終從南西誠品頂樓墜落身亡；警方查明張文金流和犯案工具來源後，發現他在訂房網站上預訂了12月25日至27日三天的住宿，該旅館步行至誠品西南店僅需4分鐘，不禁讓人懷疑，張文是否計劃在聖誕節甚至跨年時段發動第三波攻擊，巧合的是這家旅館曾在2018年發生香港情侶命案。

廣告 廣告

隨機殺人疑有第三波？張文墜樓前「第二基地」已備妥...預訂聖誕節入住

張文於本月13日同步透過兩款訂房網站訂房，因帳戶存款不足導致刷卡失敗。（圖／翻攝畫面）

金流方面，警方查出張文母親自2023年起便多次匯款資助，2024年底至2025年初更連續四天匯款共計10萬元至其帳戶。張文於本月13日同步透過兩款訂房網站，下訂位於南西商圈附近的兩間旅店，其中一間為案發前入住的「前進基地」千慧商旅，另一間則預計於12月25日聖誕節入住。然而，因張文帳戶存款不足導致刷卡失敗，他最終於13日至超商提領5700元現金支付千慧商旅的費用。研判張文極可能計畫連續兩週趁著假日人潮眾多之際，發動大規模隨機殺人，所幸因其墜樓身亡，才未讓這場「血色聖誕」預謀成真。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：隨機殺人疑有第三波？張文墜樓前「第二基地」已備妥...預訂聖誕節入住

更多民視新聞報導

張文13把凶刀全靠網購！冷靜取貨畫面曝光

張文墜樓亡是意外！生前「4跡證」曝還有第三波攻擊

「名店老闆」撞死清潔員！粉專急關閉⋯拋透天千萬宅

