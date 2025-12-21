隨機殺人釀4死11傷悲劇 蕭美琴：民安不能只靠政府

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

周五發生在台北車站一帶的隨機襲擊事件，造成4死11傷。副總統蕭美琴今(12/21)表示， 願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈；政府現在也在推動全民安全指引，但不能只靠政府的力量，更需社區一起參與。

副總統蕭美琴，總統府提供

27歲的嫌犯張文在周五於台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈再隨機殺人，最後張嫌從誠品南西店墜樓死亡，包含嫌犯在內，這起事件造成4死11傷的悲劇，也引發社會各界對於公安問題的再檢視。

蕭美琴今出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」，包括台灣基督長老教會大安教會主任牧師張主藤、長老鄔政宇、陳冠州等人到場。

蕭美琴致詞時表示，長老教會在國家遭遇重大災害的時候，總是站在第一線，前天在台北市發生隨機襲擊的事件，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

蕭美琴指出，針對種種天災或各種災害，台灣跟全世界很多民主國家一樣，也在推動全民安全指引；現在很多風險非常複雜也難以預料，但是防災不能只靠政府的力量，更需要社區一起參與。

