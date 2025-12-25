即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

國民黨副主席季麟連今（25）日在台南市長參選人謝龍介的首場造勢活動中，送出一把「手槍」作為吉祥物，還當場裝上子彈並上膛，要求他開槍。對此，台南市民進黨立委林俊憲也指責，選舉應用民主的方式去爭取選民的支持，「而不是靠暴力」，並強調，在這個台灣社會非常敏感的時期，「每一位政治人物都應該要有相同的社會責任。」

今日國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會，並為謝龍介舉行提名後首場造勢。其中，季麟連為力挺謝龍介參選台南市長，也送出一把「手槍」當作吉祥物，並當場裝上子彈、上膛，要求謝開槍；季還說，他們2個都是海軍陸戰隊出身，本來要贈送長槍，但是搭高鐵不方便攜帶，因此改送手槍。

廣告 廣告

快新聞／敏感時期！謝龍介竟「拿槍造勢」林俊憲轟：政治人物應負社會責任

季麟連（左）送謝龍介（右）一把「手槍」當作吉祥物。（圖／民視新聞）

看到季麟連與謝龍介在台上高舉手槍，林俊憲表示，雖然送手槍十分符合國民黨的「黑金形象」，但是台北捷運日前才發生駭人的無差別殺人事件，「這幾天台灣社會非常敏感」，因此謝在台上高舉手槍的行為，無疑是缺乏考量，「我覺得每一位政治人物都應該要有相同的社會責任，應該要注意到社會的觀感。」

林俊憲強調，在這種敏感時刻，即使大家立場不同，也應該要用民主的方式爭取選民的支持，「而不是靠暴力及鼓動仇恨」，他說，這種拿槍造勢的方式，恐怕會讓選民之間充滿對立，甚至引發暴力事件，「這其實是非常不好的。」

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／隨機殺人驚魂未定！謝龍介竟「舉槍造勢」 林俊憲轟：鼓動仇恨

更多民視新聞報導

謝龍介首場造勢超尷尬 副主席親送「手槍」還慫恿他當眾開槍

拚"最強母雞"帶民進黨出征 陳亭妃.林俊憲打桶箍牌

耶誕節將至！林俊憲連年台南送歡樂 紙風車劇團再度感動大小朋友

