隨機殺人魔「3特徵」曝光！他點張文1可怕心態：比鄭捷更決絕

27歲的嫌犯張文在北捷隨機砍人。圖／翻攝畫面

19日北捷發生隨機殺人事件，27歲的嫌犯張文在台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店朝人群丟煙霧彈後隨機砍人，一共造成4死、11傷。心理專家黃逸帆在臉書發布貼文，指出從張文行兇的表現來說，他並不是一個突然發瘋的人，而是長期心理失衡、內在早已斷線，直到案發當天才被看見的人，「從行為來看，張文本身是有自主意識的。他很清楚知道自己在哪裡，也很清楚知道這麼做會引發什麼後果」。

專家揭隨機殺人魔「3常見狀態」：不把人當成人看

黃逸帆接著說指出，在犯罪心理中叫做目標導向行為，之所以選在捷運車站，是因為他不是在找仇人，他是在找一個能讓事情被看見的舞台，「而當一個人內心已經覺得自己被排除在這個『正常世界』之外時，他最想破壞的，往往就是這個所謂『正常』的象徵」。黃逸帆從心理分析的角度，發現這類人有常見的「3個狀態」。

1、長期情緒麻木：很多人以為會這樣隨機動手的一定是個很憤怒、容易激動的人。但實際上真正危險的，反而是長期麻木的人，痛過、撐過、失望過，到最後只剩空。

2、自我價值感低、自尊心很高：這是一個很矛盾、也很不穩定的組合。比較接近俗話說的自卑轉成自大那樣。他心裡覺得自己沒用、在正常社會裡沒位置，但又無法忍受被當成不存在的活著。這種人一旦覺得自己「徹底被忽視」，心理很容易走向一個非常危險的結論：既然怎麼活都沒差，那做什麼也沒差。

3、對他人沒有感情連結：從專業角度上說，這不是完全沒有同理心，而是只有理解，沒有情感連結。他知道別人會痛、會怕、會受傷，但那個感覺，沒有真的進到他心裡。所以你會看到一個現象，受害者是陌生人，不是仇人、不是特定對象。因為在他的心理世界裡，對象是誰已經不重要了。甚至也許已經不把人當成人看了。重要的是「事情有沒有按照他想要的發生」。

另外，外界疑惑張文為何不直接選擇輕生？黃逸帆指出，從犯罪心理來看，這類行為的核心不是結束他自己，而是讓世界被迫回應他。「因為他心裡不爽沒人理他，那他就用偏激行為來逼世界看他」。傷害他自己，是安靜的也不會有人在乎，但傷害發生在公共空間會被看見。

關於要怎麼知道身邊的人是不是未爆彈？黃逸帆認為沒有一套方法可以百分之百預測或阻止，「有一件事我們可以確定，真正需要被注意的，從來不是那種大吼大叫、情緒外顯的人，而是那些慢慢不說話、不抱怨、不求救，卻也不再對任何事有感覺的人」。

黃逸帆指出，當一個人覺得自己跟這個世界沒有關係，覺得活著只是「撐著」，而不是「在活」，那才是真正的警訊。最後她強調，文章不是替任何人辯護，也不是試圖合理化暴力，而是從心理與犯罪側寫角度，談「我們如何理解、以及如何避免下一次悲劇」。

犯案前跟家人斷聯！沈政男：張文比鄭捷更決絕

另外，精神科醫師沈政男指出，張文在服志願役時因為酒駕遭汰除，推測可能是在服役時出現狀況，如果挫折造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下，就可能會激起怨恨、報復，這是理解大規模隨機殺人的重要心理線索。

沈政男推測，張文在犯案前可能已經跟家人、親友疏離，走進死胡同。他表示，「遭受自戀式傷害以後，如果怨恨與報復的力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受後果的舉動，就會導向輕生這樣的出路」。沈政男指出，張文比鄭捷更決絕，他跟家人斷絕聯絡，也把租屋處燒毀，就連筆電也燒了，其實就是「一個人對抗世界」的心態。他透露，「先四處縱火確實是想要調離警方，至於施放煙霧彈，當然是想要製造混亂，方便行兇，但我提出另外一個心理學意義，在煙霧裊裊當中，一方面催眠自己，另外一方面也讓他看不清受害者面貌，下手可以更加兇殘」。

沈政男指出，這是一種自戀式的復仇，因為這樣的舉動造成的後果，沒辦法承受，自己也只能走上絕路。這是從古到今都有的復仇歷程，只是在現代世界，因為社會疏離與科技傳播的影響，會讓一些原本容易受到「自戀式傷害」的人，更容易陷入了閉門造車的負面循環裡，無法自拔。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



