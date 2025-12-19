隨機殺人！黑衣男中山站外丟煙霧彈「持長刀殺進誠品」見人就砍 畫面曝

社會中心／羅欣怡報導

黑衣男在中山站外丟煙霧彈後，又拿長刀攻擊。（圖／翻攝畫面）

台北車站攻擊事件！一名黑衣男子今（19日）傍晚近5點半，在M7出口處丟擲點燃的煙霧彈，並持30公分長刀砍傷一名男子後，隨即往中山站前進，不但在路上繼續丟擲煙霧彈，還一路拿著長刀揮舞，並作勢要砍人，黑衣男衝進百貨商場，民眾嚇到尖叫逃命，不少人一邊逃命一邊大哭，黑衣男犯案後從大樓墜樓，當場沒有生命跡象，送醫搶救。一連串事件，一共造成9傷4人命危。

黑衣男丟完煙霧彈，又持刀隨機攻擊，中山站就有7人受傷。（圖／翻攝畫面）

煙霧彈,誠品,長刀,墜樓（圖／翻攝畫面）

畫面中，黑衣男出現在中山站前，從包包中拿出煙霧彈後就直接丟擲，一旁有不少民眾大聲呼喊「小心煙霧彈」，瞬間尖叫聲四起，民眾紛紛竄逃，黑衣男隨即起身，右手中多了一把長刀，一路走進人群中，見到人擋路就揮刀亂砍，最後黑衣男走進誠品，瞬間逛街民眾一股腦往門外逃出，還有人大喊「報警、報警」。

廣告 廣告

黑衣男見到有人擋路，揮刀亂砍。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

長榮空服員延誤就醫！「住院16天病逝」父控高層說謊 淚：人就這樣沒了

藍營才拋「現任優先」促藍白合！何志勇宣布選新竹市：PK高虹安民調

復職日沒見到面！網曝邱臣遠「8度出國」市政沒交接 高虹安回應了

男童騎滑板車變「路隊長」！賓士、遊覽車「沒人敢超車」驚險畫面曝

