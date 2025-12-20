隨機殺人4死！沈春華「見一幕」久久無法平靜

（記者周德瑄／綜合報導）台北市發生嚴重的隨機殺人與煙霧彈攻擊事件，導致四人喪命及多人受傷，資深主播沈春華在臉書發文表示，其中一名女學生在嫌犯張文投擲煙霧彈前，憑藉警覺心果斷奔跑遠離危險的畫面，讓她感觸極深。沈春華指出，這起跨區域的無差別攻擊暴露了公共安全缺口，市民在突發危機中能否即時判斷並立即行動，往往成為生與死的關鍵界線。

圖／資深主播沈春華在臉書沉痛發文，呼籲大眾在動盪時代應具備自保能力。（警政署提供）

這起震驚社會的慘劇由二十七歲男子張文發動，他在長達三小時的過程中，足跡遍布台北車站、捷運站及中山商圈，期間甚至一度回旅館重整裝備再繼續行兇。沈春華觀看監視器畫面後感嘆，一名提著琴盒的女學生在嫌犯身旁快速跑過，兩秒後該處便陷入煙霧與火光之中，對比其他還在原地遲疑的民眾，女孩的生存直覺救了自己一命。

廣告 廣告

除了對倖存者的慶幸，沈春華也對不幸罹難的五十七歲見義勇為男子致哀，他為了阻止嫌犯而不幸犧牲，這份勇氣令人敬佩，但也同時凸顯了公共安全通報系統與即時攔截機制亟待檢討。在台北車站發生首波攻擊後，周邊商圈與市民是否獲得足夠的警示資訊，以及緊急通報系統是否發揮作用，都是社會需要面對的嚴肅課題。

沈春華最後呼籲，在充滿不確定性的時代，培養危機意識並學會自保已是必要的生存能力。我們不能僅依賴個人的犧牲來修補安全破口，政府與社會大眾應從這場血淚警示中汲取教訓，強化公共空間的安全網絡。

更多引新聞報導

最新死傷！北捷中山站隨機砍人 送醫與死傷一次看

北捷殺人犯張文家人現身！父母表示：兩年多沒聯絡了

