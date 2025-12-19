隨機殺人4死！警察傳妙招對付「持刀歹徒」 網讚：全世界最強防身術

社會中心／綜合報導

警察教大家如何用「戰術手電筒」對付拿刀的歹徒，被網友狂讚「全世界最強的防身術」。（圖／翻攝自爆料公社）

19日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站接連發生恐怖攻擊，27歲凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，釀4死9傷。爆料公社先前有一支1分鐘短片爆紅，裡面的警察要教大家如何用「戰術手電筒」對付拿刀的歹徒，爆笑的結局有別於以往嚴肅的宣導影片，被網友狂讚「全世界最強的防身術」。

警察先拿出一把尖刀，示範如何判斷一個人會不會用刀。（圖／翻攝自爆料公社）

爆料公社先前瘋傳一支影片，標題寫道「很重要一定要學起來(請開聲音)」，一開始一名警察一本正經地說，「今天我們就教大家如用戰術手電筒何應對持刀歹徒」，接下警察先拿出一把刀，示範如何判斷一個人會不會用刀，指出利刃一定要對人。接著一名同仁拿著刀扮演歹徒，大家都很好奇警察會教民眾什麼防身秘招，警察指出第一步要先用手電筒照歹徒眼睛，沒想到下一秒，原先正經的警察用跑百米的速度拔腿逃走，邊跑還有一隻野狗跟著追上去，大轉折讓網友好傻眼。

警察先用手電筒照歹徒眼睛，下秒卻用跑百米的速度拔腿逃跑。（圖／翻攝自爆料公社）

這樣幽默的手法宣導，雖然只有短短1分鐘，卻忍不住一看再看，許多網友紛紛熱議「沒錯啊，用個槍寫不完的報告又調查，打死打傷還要國賠，跑掉了不起懲處調職，命還在！」、「全世界最強的防身術就是跑」、「這個影片沒有不正經....一般人遇到拿刀的，跑是最正確的選擇，命只有一條，別開玩笑!」

還有網友表示「這算是正確示範，拔槍是需要時間，必須有一定距離來防衛以及反應」、「這是正確示範，因為奪刀過程，你無法預料到這把刀會如何意外刺穿身體內部那一個致命性器官，千萬不要學電影試圖近距離奪刀」、「保命才是真的，其他都是假的，留著命要抓還有機會」、「連小黑都知道要跑…」、「留下尷尬又不知所措的歹徒」。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

