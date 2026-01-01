隨機殺3男！警揭秘張文「犯罪四部曲」 誠品南西墜樓為輕生關鍵曝光

社會中心／林昀萱報導

張文在台北車站、中山站隨機殺人後墜樓釀4死11傷。（圖／Threads網友bourbon00授權提供）

北捷台北車站、中山站一帶2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，由誠品南西墜樓是他為自己選擇的人生終點並非意外，判斷關鍵也曝光。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文在去年12月19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。余家昶見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，再持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終在晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

廣告 廣告

張文縱火燒毀租屋處後，帶著推車進入M8出口。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，台北市警專案組在偵查報告中列出張文犯案四部曲，計劃縝密。第一，縱火將租屋處公司物品焚毀抹去生活痕跡，顯示已沒有回頭路；第二，在台北車站內意圖使用汽油彈、煙霧彈製造大規模恐慌和傷亡，所幸余家昶英勇阻止才沒釀更大傷亡；第三，中山站外是他選定隨機殺人的地點，在誠品南西外先隨機砍殺蕭姓騎士，之後進入百貨行兇，一名王姓銀行員也中刀死亡。死者皆是肩頸遭砍，明顯想致人於死。第四，誠品南西店是他為自己選定的「最終站」。

警方透過監視器畫面研判，張文並沒有想在台北車站殺人，當時許多人逃生倉皇經過他身邊，張文都沒有動手，直到余家昶上前阻止、他認為行動受阻才亮刀行兇。至於張文墜樓是意外還是蓄意？警方透過百貨監視器還原路線，發現他冷靜朝著6樓逐層前進，若想逃生在4樓有安全梯，但他卻是一路朝上到6樓，再利用和後方追趕的員警間近一分鐘的時間差脫掉防護衣物、擺放整齊後才轉身墜樓。

張文犯案後冷靜朝著誠品南西6樓前進。（圖／翻攝畫面）

警方發現張文墜落的拋物線，顯示有「動能」，研判在墜樓前有加速奔跑的動作，且他身上大面積傷勢和攀爬失足墜落的傷勢多集中在下半身明顯不符。且對比張文在雲端的資料，也顯示他近乎「完整執行」作案計畫，自南西誠品後再無其他計畫。因此，警方研判南西誠品就是他為自己選擇的人生終點站。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

石平禁入中國卻能來台灣？中共戰狼被問到當機 氣炸嗆：敗類不值一評

73歲國民影帝驚傳命危！吃飯噎到倒地昏迷 急送加護病房未脫險

秘魯薩滿2026驚人預言！川普恐生重病、「這地」爆第三次世界大戰

曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危

