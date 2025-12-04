隨機狠揍三峽學童頭部！ 精障男遭逮強制送醫

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽發生攻擊學童案件！昨下午4時許，1名男子走在三峽區永安街，突然對著放學的1名學童頭部揮拳攻擊，學童驚嚇趕緊返回學校向老師報告。警方獲報趕抵，即刻將男子逮捕，而細查發現，男子精神異常，有相關病史，學童家長則是堅持提告傷害。

據悉，昨下午數名學童放學走在永安街上，這名精神異常男子晃晃悠悠走到1名學童身邊，無來由就對他的頭部揮拳攻擊。連同被打的學童在內，數名學童先是一陣傻眼，接著眾人趕緊跑回學校向老師報告，校方不敢大意，將學童暫時留在學校，並報警處理。

警方獲報趕抵，男子還在現場附近逗留，即刻將他逮捕。經過查驗身分，原來他有精神疾病，狀況不太穩定，警方將其強制送往亞東醫院就醫。學童家長聞訊非常不悅，孩子被無端攻擊他們不能接受，堅持對男子提告傷害，警方也將本案依傷害罪送辦。警方表示，目前已加強對校園周邊的巡邏，以免同樣意外再次發生。

