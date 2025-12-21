隨機砍人事件造成民眾「心理焦慮」 全民免費3次心理諮商、「張老師」給建議

事件發生後，許多民眾自發性到事發地點獻花。圖／攝影李智為

台北捷運19日發生震驚全民的張文隨機殺人事件，共造成4死11傷不幸慘劇，也對許多民眾的心理造成陰影和焦慮。衛福部心理健康司表示，針對這次的事件，將提供全民每人3次的免費心理諮商服務；「張老師」基金會也給出建議，希望能讓民眾能安定自我情緒。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，台北市社區心理衛生中心已於第一時間介入主動關懷傷者及其家屬，衛福部也提供每人3次的免費心理諮商，將比照「青壯世代心理健康支持方案」，不限年齡、從寬認定，只要民眾主觀認為自己因為北捷張文攻擊事件而出現心理困擾，就可以獲得這項服務，不需要再提供其他證明。

這項服務同時也拉長期限，將會實施到2026年的年底，已經有預算，可以持續推動，民眾不要擔心。衛福部提醒，民眾若有出現情緒困擾，可撥打24小時專線「1925」，或就近洽詢各地社區心理衛生中心。

「張老師」基金會董事長葛永光則表示，由於張文的攻擊事件選在人多的場合，又是下班的尖峰時段，而且畫面透過網路快速的散播，所以不僅是傷者可能出現心理焦慮，其他在現場的民眾，甚至透過觀看影像畫面的民眾，都可能出現心理陰影，甚至還會對人潮聚集場所產生迴避心理。

大批警力進駐公眾交通要站，對民眾的心理也會產生影響。圖／攝影李智為

葛永光建議，不要持續觀看相關的報導，只要選擇可信任的新聞來源定時掌握必要資訊即可，這樣可以避免讓自己長時間沉浸在恐怖的資訊當中；或觀看相關資訊時情緒過於激動，建議先暫停觀看。

葛永光並建議心理受到影響、感到悲傷或害怕的民眾，可以找信任的人，分享自己的心情，不要壓在心裡自己獨自承受，害怕的情緒是正常的，尋求陪伴是很好的方法。

另外，他也建議盡量民眾維持原有的生活規律，別讓身心處在緊繃狀態，應該要讓大腦的警戒狀態回復到正常的狀態。但是，如果經過一段時間，仍沒有辦法緩解事件帶來的壓力，那麼最好尋求心理諮商、精神醫療等專業協助。「張老師」基金會1980專線提供全年無休的心理輔導服務，民眾可多加利用。



