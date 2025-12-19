隨機砍人兇嫌張文在北捷丟煙霧彈 軍事專家疑惑：這是軍事用途，他怎會拿得到？

今（19）日傍晚約5時，捷運台北車站與中山站接連發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文先投擲煙霧彈與汽油彈，隨後持刀隨機傷人，最後畏罪墜樓身亡，事件共造成3死、5傷、1命危。對此，軍事專家陳國銘指出，煙霧彈通常用於軍方與警方，其販售紀錄必須十分明確，因此他對嫌犯如何取得這類裝備表示不解。

據了解，張文在今日傍晚5時24分左右開始行兇，他拖著行李箱、戴著防毒面具，先在台北車站捷運M7出口從背後刺傷一名57歲乘客，接著沿途投擲煙霧彈，使月台瞬間瀰漫濃煙，導致多位民眾吸入氣體不適，捷運因此採取過站不停的應變措施。隨後，嫌犯轉往捷運中山站繼續持刀攻擊路人，一共造成7人受傷。

根據《東森新聞》報導，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示不解，為何煙霧彈會出現在民眾身上？他提到，在狹窄空間內放這種煙霧，會遮蔽視線，影響交通安全，人們看到在密閉空間冒濃煙，會有一個警覺，是不是失火了，所以會引起大眾的恐慌。

陳國銘進一步指出，煙霧彈主要會用在軍方跟警方，販賣商家銷售的紀錄要很明確，「我們現在比較好奇的是說，這煙霧罐從哪邊來，那這個是軍警的用途，你不是相關人等，怎麼會拿得到。」

