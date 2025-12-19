隨機砍人兇嫌張文釀3死後墜樓 父母認屍後發聲：2年多沒跟兒子聯繫了

今（19）日傍晚約5時，捷運台北車站與中山站接連發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文先投擲煙霧彈與汽油彈，隨後持刀隨機傷人，事件共造成3死5傷，張文最後畏罪墜樓身亡，張文的父母現已趕到台北，他們受訪時表示，2年多沒有跟兒子聯繫，也沒有回家，沒想到竟做出離譜行徑。

根據警方調查發現，張文先在17日入住南京西路上的千慧旅館，疑似在裡面製作汽油彈，先在北市中山區長安東路一段2處地方以及林森北路一處地下室縱火，隨後又回到租屋處縱火，趁警消滅火忙碌之際，他帶著刀具、煙霧彈及汽油彈前往台北車站，導致一名余姓男子遭砍身亡。

在北車犯案後，張文返回商旅，拿著汽油彈下樓，再跑到南京西路大街丟擲煙霧彈，並持刀闖入南西誠品隨機傷人，又導致蕭、王兩位民眾傷重不治。

最後，張文墜樓身亡，家屬聞訊趕到醫院確認死者為兒子後表示，2年多沒有跟小孩聯絡，平常也不知道小孩在幹嘛，且都沒有跟家人一起住，另外住在高雄的哥哥也表示並不知情弟弟的狀況。

