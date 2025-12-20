隨機砍人場景忘不掉！ 台北市衛生局急籲撥打「2專線」尋求情緒支持
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
昨晚台北市隨機殺人造成4死9傷，震驚全台，尤其兇嫌張文選擇在人潮洶湧的交通樞紐作案，造成許多民眾目擊後心中留下陰影。台北市衛生局提醒，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885）或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。
衛生局指出，部分市民目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應，因此衛生局已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。
衛生局長黃建華更提醒，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。衛生局即刻整合專業資源，推出安心方案以保障民眾心理健康。
