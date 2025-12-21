隨機砍人案引恐慌 男大生PO「不揪」限動遭警法辦道歉了

彭男社群發文稱「中山砍人不揪」，遭新莊警分局送辦。（翻攝自Google Maps）

台北捷運中山站商圈19日發生無差別殺人案，未料新北市一名彭姓男大生竟在社群發文寫下「中山砍人不揪」等字眼，新莊警分局獲報後迅速追查，通知當事人到案說明，並依恐嚇公眾罪嫌送辦，彭男事後刪文，同時公開致歉。

凶嫌張文於19日先後在台北車站、中山站投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，引發社會恐慌，也在社群上掀起高度關注，未料一名彭姓男大生在IG限時動態PO出凶嫌照時，竟寫下「中山砍人不揪」等字眼。

新莊警分局於20日上午獲報後，立即啟動調查程序，成立專案小組進行科技偵查比對，並在1小時內鎖定發文者彭男身分，隨即通知其在家長陪同下到案說明，彭男供稱貼文內容並無實際犯意，屬一時失言，但警方認定相關內容已足以造成社會恐慌，其行為涉及恐嚇公眾罪嫌，依法送地檢署偵辦。

彭男事後已自行刪除爭議貼文，並於個人社群發文公開致歉，表示已深刻反省，坦承社群發言不當，「未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





