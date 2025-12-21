隨機砍人案後盼撫平傷痛 蕭美琴祈禱：讓百姓重獲力量

副總統蕭美琴今（21日）前往基督長老教會參與禮拜，並勉勵教會協助推動防災士培訓，成為社會穩定力量。（總統府提供）

副總統蕭美琴今（21日）前往基督長老教會參與禮拜，除肯定長老教會長期向社會傳遞愛、盼望及勇氣之外，針對19日發生的隨機攻擊事件，她籲請眾人共同祈禱，願上帝撫慰受創心靈，醫治受傷身軀，讓社會大眾重拾安定。此外，她也期盼教會持續協助政府推動防災士培訓，為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

蕭美琴今（21日）上午出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」，她在致詞時表示，對基督徒來說，耶誕是上帝賜予的禮物，是愛的體現，也是和平的記號，是盼望的開始。她也感謝長老教會透過陪伴或是對家庭、青年的關懷，將主的愛傳遞到需要的人身邊，在國家遭遇重大災害的時候，教會也總是站在第一線，「長老教會以焚而不燬的精神，用行動見證信仰，將愛、盼望及勇氣傳遞到社會中」。

廣告 廣告

蕭美琴提及，19日在臺北市發生的隨機攻擊事件，「需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量」。

蕭美琴說明，這段期間面臨種種天災或各種災害，臺灣跟全世界很多民主國家一樣，也在推動全民安全指引；現在很多風險非常複雜也難以預料，但是防災不能只靠政府的力量，更需要社區一起參與。感謝長老教會長期投入公益，也協助政府推動防災士培訓，與臺灣各個宗教共同為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

蕭美琴指出，身處在動盪的世界中，面臨外交、經濟上的變動及挑戰，雖然AI人工智慧帶來前所未有的速度及便利，但是也帶來新的未知。社會上常有不同的意見及衝突，但是因為信仰讓大家更具韌性；在每一個地方，教會都是安定社會、溫暖人心最堅定的力量。

最後，蕭美琴表示，在耶誕將近的時刻，希望上帝賜福給台灣，賜平安給百姓，讓臺灣在動盪的世界中可以行在和平公義及仁愛的道路上；也願主的恩典讓國家興盛、社會和睦，人民互相照顧。願平安臨到每一位兄弟姊妹當中，願主賜予更大的力量，堅定信仰與智慧，讓更多人可以看見上帝的榮耀，讓更多人看到光，在黑暗中看到希望。





更多《鏡新聞》報導

網傳「跨年北投砍百人」 蔣萬安：3則訊息皆境外IP

北市恐攻4死 小橘書教自救再掀討論！內政部曝發放進度

隨機砍人案引恐慌 男大生PO「不揪」限動遭警法辦道歉了