隨機砍人案衝擊中山商圈、人流減少 民眾誠品南西店外獻花致哀

台北市中山區日前發生重大隨機砍人事件，引發社會高度關注。事發後進入第3天，今（21）日適逢週末假日，不過附近道路可能因台北馬拉松封路、加上時間較早，中山商圈人潮並不多。

在事發地點附近的誠品南西店外，地面仍有大量花束與手寫小卡片，卡片內容多為祝福傷者早日康復、悼念罹難者，並盼留下的人能被溫柔守護。

針對商圈營運狀況，誠品南西店在昨（20）日暫停營運一天後，預計今天重新對外開放，店內部分櫃位已亮燈，並有人員自員工通道進出。

此外，周邊警力與保全人員也加強部署，一早在中山站附近有警察與保全人員持續駐守，維護周邊安全。

