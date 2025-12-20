隨機砍人案釀4死！蔣萬安指示提供傷者協助

▲北捷、中山站19日晚間發生隨機傷人案，台北市長蔣萬安前往醫院探視傷者。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北車站昨（19）晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在先是在捷運台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，傷患緊急分送至各醫院，累計造成4死11傷。台北市長蔣萬安今日在市府舉行跨局處會議，11點也將赴警政署與總統賴清德、行政院長卓榮泰一同出席「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告會議。

北市府表示，昨日繼蔣萬安市長到台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬之外，昨晚在蔣萬安指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，其中也包含昨日後來就醫後離院的傷者，後續也將對接一案一社工並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。

廣告 廣告

今日上午9點30分跨局處會議後，也會由副市長林奕華與張溫德帶隊分頭再次慰問傷者與家屬。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北車驚傳隨機傷人！逃兵通緝犯疑畏罪跳樓 蔣萬安下令加強警戒

北捷、中山站隨機攻擊3死9傷！蔣萬安下令：加強全市警戒

北捷、中山站隨機傷人3死！蔣萬安心痛：全力究責還給傷亡者公道