隨機砍人案陰影未散...中捷長髮哥忍淚：對太多東西難過 祈願不再發生痛苦的事

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北昨（19）日發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲的妨害兵役通緝犯張文在北捷台北車站及中山南西商圈一帶丟擲煙霧彈製造混亂，並持長刀隨機攻擊路人，造成民眾3死11傷，他本人則墜樓身亡。事件曝光後，勾起社會對類似暴力事件的集體創傷，曾在中捷隨機砍人案中挺身而出、成功協助壓制兇嫌的「長髮哥」許瑞顯，在得知消息後坦言只能強忍淚水「我真的悲傷到不行，對太多東西難過，無力陳述」。

台北昨（19）日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文生前最後畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，案發當日下午，張文先以重機為交通工具，在林森北路、長安東路及租屋處附近接連縱火，造成多輛車輛受損，隨後利用Ubike轉換行動路線，並多次更換衣著以規避追查。傍晚5時許，張文攜帶裝有煙霧彈與汽油彈的行李箱進入台北車站，在M7、M8出口引發混亂，並在過程中殺害余姓男子，接著再轉往中山站外南西商圈犯案，最終釀成4死11傷，包含他本人在被警方圍捕後墜樓身亡。

這起連續攻擊事件讓不少民眾想起2024年5月的中捷隨機砍人案，當時曾英勇阻止兇嫌的「長髮哥」許瑞顯昨晚收到大量網友關心，他隨後在社群平台Threads發文，感謝大家的問候，坦言自己在健身房努力忍著沒哭出來，「我真的悲傷到不行，對太多東西難過」，對於暴力事件感到無力與心痛。

2024年5月的中捷隨機砍人案，「長髮哥」許瑞顯當時挺身而出壓制兇嫌。（圖／翻攝「黑豪家族」）

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言替他打氣，「先放下手機離開社群媒體，臺灣社會慶幸有你，總之…謝謝你」、「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞了」、「我第一時間想到你，你真的很幸運跟勇敢」、「謝有你 中捷欣梅爾」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息。」

許瑞顯今（20）日下午也在IG限時動態坦露自己的想法，他稱自己是個理想主義者，所以很討厭這個不理想的世界，討厭人與人之間充滿傷害，但他也希望世界能越來越美好，「我希望所有人都能跟我一樣幸運，我希望痛苦的事情能夠不再發生，我希望受到傷害的人、留下來的人都能平安恢復，然後走出來」

