隨機砍人案震驚全台 網紅徐小花質疑中媒「提前掌握畫面與時間點」

昨（19）日台北市發生駭人的隨機砍人事件，嫌犯疑似事先縝密規畫犯案，先後在三處縱火以分散警力，隨後返回租屋處換裝並縱火焚毀，再前往台北車站放置煙霧彈並持刀攻擊保全致死，最終轉往人潮眾多的中山區，進入誠品生活南西店隨機砍傷路人，整起事件共造成4死11傷，包含嫌犯本人最後墜樓身亡。事件發生後，發廣泛討論，網紅徐小花也對此發聲。





震驚社會的張文隨機砍人事件至今（20）日仍持續發酵，網路上流傳多段目擊影片，也引發許多模仿效應，台灣各地都傳出疑似無差別攻擊事件，讓全台灣處於緊繃氛圍。

因為張文已經身亡，也有人起底他過去背景，表示雖他父母職業穩定，但他從因酒駕從志願役退伍後，就與家人沒有太多網來，以往在校也個性孤僻。而被砍導致身亡的民眾引發大量網友不捨，有人感嘆其中一名金融業死者37歲正值成家立業的年紀，卻無端遭遇不測。

此外，網紅徐小花也在第一時間於社群平台發文指出，認為事件中有「不尋常之處」，質疑中國媒體在昨（19）晚18時24分便出現多角度的現場畫面，甚至似乎提前掌握嫌犯於19時48分在中山站墜樓的資訊。相關畫面顯示，中國媒體《看看新聞》於案發當晚即掌握清楚的濃煙瀰漫及傷者倒地的畫面，引發部分網友質疑，讓人不禁起疑，是否是事先得知兇手路線與資訊。

