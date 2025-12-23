隨機砍人案一周內提出檢討！蔣萬安下令北捷監視系統導入AI

台北市長蔣萬安今（23）日召開市政會議，針對北捷19日發生的隨機傷人事件進行檢討，要求捷運公司評估開放調閱站內監視器權限並與警察局介接，同時研議在捷運設置緊急求助鈴、導入AI異常行為辨識系統，各局處需在一週內提出改進緊急事件應對的檢討報告。

台北市長蔣萬安。 （圖／台北市政府）

捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊事件，造成4死11傷慘劇。蔣萬安在會議中表示，除要求警局盡快查出犯案動機外，並會向中央爭取提升跨年及春節期間的見警率。他嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，以及在網路上散布不實和製造恐慌的言論，要求警察局及相關單位務必迅速偵辦、主動闢謠，避免模仿效應，減少市民恐慌。

蔣萬安指出，嫌犯從下午縱火開始的一連串作為，很明顯是有縝密計畫的犯案，從北車到中山站，看到犯案的影像，嫌犯作案時手法顯得相當從容，這也是許多人最憂慮的地方。他要求警察局持續偵辦嫌犯這段時間的人際往來、資金來源，是否曾經參與類似生存遊戲等訓練活動，盡快查出犯案動機並主動澄清不實訊息。

因應北捷大規模傷人案件，蔣萬安要求市府研議在捷運設置緊急求助鈴、導入AI異常行為辨識系統。（圖／資料照）

針對警力部分，蔣萬安請市警局向警政署爭取足夠的保警支援人力，增加各捷運站的見警率，增加巡邏次數和密度。他並要求協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，或請資訊局協助與警察局監視器的介接，以利各類案件偵辦，強化調閱的效能。

針對北捷部分，蔣萬安要求盡速規畫在各站區內的適當位置設置緊急求助鈴，特別是在較為偏遠角落或是並非人潮匯聚會通行的地方，求助鈴必須與中控室連線，以便在發生事故時能夠快速掌握影像，迅速調派人力並趕往現場。他同時請資訊局協助評估，利用北市現有的科技基礎，提升公共安全監控的層級，於捷運站、轉運站以及人流密集的熱點，導入AI異常行為辨識系統，例如偵測激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠就即時觸發警報，要將現有的監控系統從事後調閱轉化為事前預警與及時反應。

在維安部分，蔣萬安要求在跨年的晚會需調動充裕警力，活動現場除了目前所畫的維安措施，也評估適度配置無人機，全方位視角掌握現場各個面向的動態，並請觀傳局、警察局等單位沙盤推演踩踏意外情形。他要求各機關、場館年底前都要完成各項監視器、安全設備、包括撒水、逃生指示、廣播的全面清查，並規畫進行一次引導疏散的模擬演練，使場館的關聯人員熟悉所有一切疏散作業。

蔣萬安強調，應以這一次的事件作為重要的警訊，市府必須透過警察局、消防局、衛生局、教育局宣導加強市民自我保護以及應變的意識，並且做好事前的預防，避免悲劇再次發生。他要求未來在捷運站內發生的任何事故，一定要把相關的警覺意識提高，都視為重大危害事件的規格來進行應處，包括未來看到煙霧，不能單單只是認定單純的火災案件，包括捷運公司認定的標準都要拉高，各局處需針對這次事件全面檢視應對處置的SOP，並在一週內提出具體的策進作為。

