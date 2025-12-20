生活中心／綜合報導

週五晚間的攻擊事件，造成4死11傷。衛福部週六下午緊急召開記者會，因為其中一名傷者是愛滋病感染者，疾管署強調這名傷者，長期投藥，病毒量很低，不須過度恐慌，但還是提醒當天在中山商圈，遭血液噴濺或砍傷，而且還沒就醫的民眾，72小時內需要評估投藥。

衛福部長石崇良：「有一名受傷的民眾，是HIV，也就是愛滋病毒的感染者。」

衛福部週六下午，緊急召開記者會，因為張文犯下的隨機砍人事件中，有一名傷者是愛滋病毒感染者。

疾管署長羅一鈞：「他是已經通報，而且是長期服藥控制穩定，病毒量都屬於，測不到的範圍，不過就是說因為血液，可能透過凶器，或者是曝露到，傷口黏膜的風險，還是不能完全的忽略。」





隨機砍人案1傷者染愛滋 衛福部籲受影響民眾快就醫

衛福部提醒，事發時遭血液噴濺或砍傷，且尚未就醫者，盡快就醫或撥打1922專線諮詢，把握72小時投藥黃金時間。（圖／民視新聞）













需要注意的民眾，包括事發當下，在誠品南西店，遭凶器劃傷，或血液接觸到傷口、眼睛等黏膜部位、且尚未就醫的民眾，72小時內需要評估投藥，可以撥打1922防疫專線，24小時會有專人協助。

疾管署長羅一鈞：「國際上一般的評估就是說，經過血液暴觸感染HIV的機率，是很低估計是低於萬分之一，經過預防性投藥之後，可以再進一步地，把感染風險降到，實質上就是等於零。」

疾管署強調感染風險極低，不需過度恐慌，也提醒不要肉搜當事人，避免觸法或造成二次傷害。另外，張文在公共場所犯案，造成許多人目睹，相關影片也在網路傳，許多人出現焦慮不安或睡不著等，心理師建議可以找親朋好友傾訴。





隨機砍人案1傷者染愛滋 衛福部籲受影響民眾快就醫

衛福部啟動心理健康支持方案，針對此次事件提供每人3次免費心理諮商服務。（圖／衛福部提供）









諮商心理師公會理事長蔡曉雯說：「你其實會有這些情緒，基本上都是正常的，你覺得一個人，跟這些情緒在一起，是壓力是很大的，可以找人聊一聊，跟朋友親人，或者是心理專業人員。」

除了讓情緒有出口，也可以尋求專業協助，台北市衛生局有安心專線，衛福部也提供目睹或受傷民眾，3次免費心理諮商，並會從寬認定。

