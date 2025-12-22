隨機砍人衝擊大「每天必經路線」 王義川喊話政治人物這樣做

王義川呼籲政治人物這時候最好少講話。（圖：王義川臉書）

北車、中山商圈隨機攻擊案釀成4死11傷悲劇，民進黨立委王義川談及此事情緒相當激動，直言畫面令人難以承受，尤其看到有人倒臥在地、長時間沒有動靜，讓他內心受到極大衝擊，因為那正是自己每天必經的路線，他呼籲政治人物在這時候最好少講話，交給專業去處理。

王義川指出，事件發生後，外界高度關注政治人物的反應，從行政院長卓榮泰到台北市長蔣萬安都陸續現身關切。不過他認為，第一時間最重要的是防止傷害擴大、穩定局勢，至於後續責任與制度問題，應在情況釐清後再進行全面檢討，而不是急於政治攻防。

談到相關爭議，王義川直言，災難發生當下針對特定政治人物的表現加以批評並沒有實質意義，真正具備公信力的應是警消與第一線執法人員的說明，而不是政客發言。他也不滿指出，國民黨主席鄭麗文及桃園市議員凌濤此時出面批評民進黨，時機不當、態度冷漠，呼籲政治人物此刻應克制發言，將處理工作交由專業單位負責。

◆珍愛生命！自殺防治安心專線1925